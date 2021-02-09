Юная дочь Оли Поляковой Алиса порадовала маму, спев известный хит

Оля Полякова, известная певица и шоу-вумен часто радует своих поклонников фото и видео в Insatgram, в єтот раз Полякова решила показать, чем занимается меньшая дочь Алиса, и отправилась со включенной камерой в спальню к дочке, пишет Politeka.net.

Оля показала редкие кадры, как девочка играет на маленькой гитаре. На видео в сторис Алиса спела известный хит российского певца из Красноярска Вани Дмитренко "Ты Венера, я Юпитер".

После чего девочка предстала в новом образе с черными рогами на голове. Тогда Полякова поинтересовалась у дочери, что это за аксессуар у нее на голове. Девочка сказала, что она "киборг": "Я киборг убийца ноль две тысячи!", - измененным голосом продекламировала девочка.

"Две тысячи двадцать один?" - спросила Полякова. "Нет, двадцать восемь!", - ответила Алиса. "А, тогда еще целых семь лет ждать!", - успокоилась Полякова, разговаривая с дочерью со смешком. Тогда Алиса подняла голову и "аксессуар", а это были черные рога, с ободком, которые можно одевать на голову, свалились с ее головы.

Ранее мы писали, что младшая дочь Оли Поляковой очень похожа на отца. Поклонники даже усомнились, один ли у них отец. Если Маша просто копия своей знаменитой мамочки, такая же фигура и харизма, то Алиса больше похожа внешне и по характеру на отца семейства.

Напомним, что абсолютно непохожие дочери Поляковой поразили внешностью на семейном фото: "Папа один у них?"

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