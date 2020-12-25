Відома співачка Оля Полякова показала себе і дочок

На фото Оля сидить в сукні і колготах. Поруч можна побачити молодшу дочку Алісу, яка в руках тримає кота. Біля неї вже розташувалася Маша, у якої зручно влаштувався собака. Красуні посміхалися, позуючи біля каміна з ялинкою. Завдяки цьому фото вийшло сімейним і святковим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми з дівчатами вітаємо всіх зі святом!!!! Merry Christmas!",- написала зірка під фото.

"Мої лапочки", - відразу відзначилася Леся Нікітюк під публікацією.

Фанати поставили понад 75 тисяч лайків і написали коментарі:

"А де чоловік?", "В очах у котак так і читається-допоможіть" ," ви дуже красиві дівчата, просто Вау",

"Старша дуже на Вас схожа", "які красиві дівчатка (мама в їх числі)", " яка Маша красуня, вся в маму. А ноги-вогонь", "Дрібна дуже красива", "дуже красиві дівчатка у вас, як і ви", "Тато один у них?".

Ми писали, що популярна українська співачка Оля Полякова вразила розкішною фігурою, примірявши облягаючий наряд.

"Все ! Фінал! Я увірвалася в гоночному костюмі на фінішну пряму», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Полякова позує в облягаючому вбранні, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. Шанувальники помітили, що знаменитість виглядає явно молодшою.

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