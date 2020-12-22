Дочь украинской певицы Оли Поляковой решила откровенно поговорить со своими поклонниками

Соответствующая публикация появилась в микроблоге Марии в соцсети Instagram.

Так, наследница "королевы ночи" опубликовала в микроблоге загадочное селфи.

Маша Полякова также поинтересовалась у пользователей, что им самое больное пришлось пережить в своей жизни.

Поклонники отреагировали на публикацию и стали делиться своими откровениями в комментариях.

Большинство поклонников признались, что им пришлось пережить потерю близких людей.

"Потерять родителей", "Потеря близкого человека. Смерть, всё остальное ерунда", " Измена папы маме..", "Предательство близких людей которые меня чуть не довели до суицида", "Маша,вы с мамой такие красивые,успешные!не надо думать о плохом!все пройдет и наладиться!Удачи!", "Услышала от парня, который нравится ,то что у его есть девушка и он любит её .И я его до сих не могу забыть его ", "Потеря ребенка", "Смерть самого близкого друга, прабабушки и прадедушки", "Предательство друзей, теперь они в прошлом, а я впереди", "Самое больное смерть близких, пока они живы есть шанс всё исправить, когда их не стаёт часть тебя обрывается от осознания: всё!!! Этого человека больше нету, ты можешь с ним разговаривать... но он тебе не ответит", "Потерять родного человека когда он ещё живой и вы видитесь , вроде бы вот он рядом , но нет , уже это не он", - поделились они своими откровениями до мурашек.

Ранее сообщалось, что Маша Полякова опубликовала кадры репетиции своей музыкальной рок-группы.

На видео можно увидеть гитариста с роскошной шевелюрой и дочь Оли Поляковой, которая в кадре поет.

"Маленький спойлер", - подписала наследница "королевы ночи" очередной видеоролик в своем личном микроблоге.

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