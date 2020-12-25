Известная певица Оля Полякова показала себя и дочерей
На фото Оля сидит в платье и колготах. Рядом можно увидеть младшую дочь Алису, которая в руках держит кота. Возле нее уже расположилась Маша, у которой удобно устроилась собака. Красотки улыбались, позируя у камина с елкой. Благодаря этому фото получилось семейным и праздничным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Merry Christmas!", - написала звезда под фото.
"Мои лапочки", - сразу отметилась Леся Никитюк под публикацией.
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Фанаты поставили более 75 тысяч лайков и написали комментарии:
"А где муж?", "В глазах у котак так и читается - помогите", "Вы очень красивые девчонки, просто Вау",
"Старшая очень на Вас похожа", "Какие красивые девочки (мама в их числе)", "Какая Маша красотка, вся в маму. А ноги - огонь", "Мелкая очень красивая", "Очень красивые девочки у вас, как и вы", "Папа один у них?".
Мы писали, что популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила роскошной фигурой, примеряв облегающий наряд.
«Все ! Финал! Я ворвалась в гоночном костюме на финишную прямую», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных фотографиях Полякова позирует в облегающем наряде, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. Поклонники заметили, что знаменитость выглядит явно помолодевшей.
Напомним, Полякова скопировала образ известной певицы-красотки, сходство удивляет
А еще Politeka писала, что Оля Полякова в образе нежной "мадамы" заворожила алыми губами и зоной декольте
Также Politeka сообщала, что эпатажная Полякова решилась на смелый эксперимент с DZIDZIO, сеть кипит