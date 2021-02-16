После аварии, все на нервах

Певица Оля Полякова получила хамский ответ от дочери, из-за аварии в квартире

Как передает Politeka.net, Оля Полякова, которая уже несколько дней подряд ведет видео съемку в сторис Instgaram своей квартиры в столице, где произошла авария, получила хамоватый ответ от дочери, в чью комнату ворвалась "суперблондинка", чтобы продемонстрировать образовавшуюся течь. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца)

Полякова ворвалась в комнату дочери, которая лежала на кровати, одетая в свитер-одеяло с телефоном в руках.

Оля сперва показала текущую стену, по которой продолжал скапывать в подставленное ведро вода с крыши от талого снега. Напомним, Оля Полякова показывает новые кадры течи крыши в своей квартиры в Киеве. Снег, который выпал за последнее время в столице стал таять и течет прямо на головы домочадцам звезды.

Во время трансляции Оля несколько раз показала как течет вода по ремонту, все время комментируя:

"Вот такая стена у Маши. Вот все течет, потолок течет и у Маши крыша подтекает, да доця?", - спросила возбужденная звезда.

Маша скривилась и нагрубила матери: "Выйди из моей комнаты!", - сказала она.

Тогда Оля засмеялась, будто козочка "Ма-а-а-а-а".

Ранее Полякова уже показывала леденящие душу кадры сосулек, которые свисают за ее окном. Огромные застывшие ледяные потоки поражают своей грандиозностью. Правда, звезду они не радуют, так как вода из сосулек течет просто в квартиру знаменитости. Жалобы в ЖЕК не дают результатов.

Напомним, что рассорившаяся с Кароль и Камалией Полякова оказалась в тяжелой ситуации, новые кадры ЧП: "Мы же платим...".

Также на сайте Politeka мы писали, что скандальной Поляковой понадобилась помощь психотерапевта после ссоры с Кароль и Камалией: "Идите поплачьте...".

Также на сайте Politeka рассказывали, что Полякова ужаснула видом своей квартиры в Киеве, кошмар повторяется из года в год: кадры.