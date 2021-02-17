Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша резко ответила на неприятные комментарии в свой адрес

Свое недовольство 15-летняя девушка выразила в видео, которое выложила в Инстасторис, передает Politeka.net.

Поводом для этого стала реакция Сети на интервью Маши Поляковой в программе «Зірковий шлях», где кроме поклонников высказались и хейтеры.

«Ну, такая девочка еврейка, не самый худший вариант, повезло просто родиться в не самом бедной семье», «Как для еврейки, то нормальная внешность», «Очень рада за Машеньку. Она вырастет сильным человеком, если сможет устоять перед всем хейтом. Взрослые, будьте умнее. Она ведь ребенок», «Умничка. Рада что такие дети у Оли», - писали в комментариях.

Маша Полякова не стерпела обиду и решила ответить.

«Я просто ору с украинской нации, и то, как они обсирают человека за национальность. О какой Европе наша страна может говорить, когда вы осуждаете человека за национальность, хотя, как известно, чистых украинцев, чистой любой нации не бывает в нашем мире. Так что это очень смешно», - высказалась дочь артистки.

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