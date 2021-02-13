Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша призналась, как знакомила своего молодого человека со звездной мамой

15-тилетняя дочь Оли Поляковой Маша рассказала, как отреагировали ее родители на парня, с которым девочка встречается с 2020 года. Интересными подробностями знакомства Маша поделилась в интервью программы "Зірковий шлях", передает Politeka.net.

Рассказывая о том, как познакомила она своего бойфренда с мамой, она сказала, что это произошло официально. Она пригласила Андрея, так звать парня Маши, и тот для встречи купил фрукты. После официального представления Оля поучительно поговорила с Машиным возлюбленным.

Мама провела нравоучительную беседу с Андреем, погрозила пальчиком, мол "Не лезь", намекая на то, чтобы кроме поцелуев в щечки ничего больше себе не позволял.

С отцом знакомство вышло по словам Маши, странное. Когда бойфренд зашел за ней, отец отправил его покупать кофе, так как дома сломалась кофемашина.

А она познакомилась с родителями Андрея раньше, когда тот пригласил ее пересидеть дождь, пока вернутся ее родители.

В Instgaram Маши, можно увидеть фото парочки.

Пользователи сети прокомментировали интервью Маши, сказав, что девушка не выглядит на 15 лет, как минимум 25.

"Копія матусі!😍😍😍🙌", "И не скажешь что это девочке 13-14 лет, куда они спешат 😏", "На английском она лучше общается чем на украинском😂😂😂Я думала ей 25😂". "Яка приємна дівчина😍😍😍", - откликнулись фанаты.

Касательно возраста, тут снова возник казус, если с Олей Поляковой вообще не понятно, сколько ей лет, так как в интернете цифры расходятся в десятки лет, то к примеру в украинской Википедии сказано, что Маше уже 16 лет, хотя сама девушка на страничке в Instagram указала возраст 15 лет. День рождение у Маши уже скоро 2 марта.

Напомним, дочь Поляковой напугала аномально тонкой талией, маме пришлось вмешаться: "У нее реально...".

Портал Politeka писал, что грустная дочь Поляковой поразила признанием о личных проблемах, мама не в силах помочь: "Задолбали".