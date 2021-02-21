Популярные украинские певицы Тина Кароль, Настя Каменских, Оля Полякова и Надя Дорофеева радуют поклонников изысканными образами не только во время своих выступлений на сцене, но и при появлении на телевидении

В этом сезоне Кароль и Дорофеева стали тренерами в шоу «Голос країни», а Полякова и Каменских исполняют роли звездных детективов в программе «Маска». Стилисты звездных красоток стараются делать их образы для этих шоу максимально запоминающимися.

Так, Кароль не могла не привлечь внимание своим платьем из эко-кожи нюдового оттенка. Наряд привлекал внимание не только своей фактурой и облегающим кроем, но и оригинальными вырезами на талии певицы.

В свою очередь, Дорофеева запомнилась своим черным костюмом с блестящим пиджаком и дерзким топом, одетым под него. Наряд певицы больше напоминал лиф с полосками ткани, чем полноценный топ. А светлый блонд, в который на тот момент была выкрашена Надя, лишь сделал ее образ еще ярче.

Шоу «Маска» фокусируется в первую очередь на необычных костюмах участников, поэтому неудивительно, что и Каменских с Поляковой примерили ради него весьма экстравагантные наряды.

Так, Настя впечатлила поклонников коротким латексным платьем бордового цвета. Необычной деталью наряда стали многочисленные цепочки, обрамляющие область декольте певицы.

В свою очередь, одним из самых ярких образом Поляковой стало красное платье с глубоким декольте, подчеркнутым огромными фигурными «крыльями».

Нужно отметить, что ни один из этих образов не оставил поклонников певиц равнодушными.

Напомним, Каменских в экстра-мини померилась длиной ног с Поляковой, жаркие кадры: "Кто красивая, а кто...".

Как сообщала Politeka, Кароль и Полякова впервые после скандала появились на одном мероприятии: "Битва продолжается...".

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