Популярные артистки иногда превращаются в страстных львиц ради съемок в новом имидже

Чтобы не терять популярность, звезды нередко меняют образы, прически и наряды довольно кардинально. Также ради фотосессий звезды часто преображаются до неузнаваемости. Представляем вашему вниманию топ фото звезд в пикантных образах, которые понравились фанатам. Как видно, бессонные ночи стилистам были обеспечены:

На своем долгожданном выступлении Светлана Лобода показала настоящий мастер-класс. В черном топе и юбке артистка устроила дикие танцы, показывая настоящую страсть:

«Огонь, страсть эмоции - это то, что видите со сцены вы. Многочасовой труд и бессонные ночи- это то, что проходим мы , чтобы радовать вас вновь и вновь . Но как бы ни был сложен этот путь, выходя на сцену и видя восторг в ваших глазах, другой судьбы я себе не желаю», - рассказала Светлана под чувственными кадрами.

Санта Димопулос после похудения на отдыхе впечатлила невероятной фигурой в красном бикини:

«Когда никуда не спешишь, не знаешь какой сегодня день и число, не думаешь что надеть, не красишься, не носишь обувь, забываешь про телефон и заботы... Созидаешь и наслаждаешься красотой, общением с семьей, каждым мгновением этой восхитительной яркости», - рассказывает Санта, показывая стройную фигуру после того, как сбросила 18 кг.

Тина Кароль решилась на страстную съемку с лентами, свечами и в черном пикантном наряде ради рекламного ролика собственных духов.

«Сладкие ноты клубники, пикантных цитрусов и нежной розы смешиваются с пряными нотами бергамота, карамели и ванили», - уверила Тина, любуясь свечками, ради которых преобразила свой имидж.

Надя Дорофеева для своего первого сольного клипа «Горит» решилась не только сменить прическу, но еще и появилась в ролике в одном лишь прозрачном комбинезоне с крупной сеточкой. Дерзкий и смелый наряд вместе с блондинистыми локонами стал одним из самых удачных образов Нади.

Даша Ульянова после победы в 10 сезоне «Холостяка» не сбавляет обороты и старается показать, как развивается дальше. Недавно девушка приняла участие в фотосессии, ради которой устроила переполох у лифта. Девушка закинула ногу на стену и с легкостью продемонстрировала невероятный шпагат, чем удивила окружающих.

Ани Лорак для своего клипа решила впервые за долгое время выбрать откровенный наряд, короткий топ на многих кадрах едва прикрыл ее бюст лишь от части, а мини-юбка с рваным низом удачно сделала акцент на стройных ногах знаменитости.

Напомним, что Ани Лорак блистала кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти:"Так и светится счастьем".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак приняла палящий позу в топике с опасным декольте: "мои хорошие...".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "какой сумасшедший"