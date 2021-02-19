Популярная украинская певица Настя Каменских устроила с Поляковой неожиданное состязание

Настя привыкла получать сотни комплиментов и быть в центре внимания, желая сиять ярче других звезд. В тоже время подобного добивается и артистка Ольга Полякова, которая одевается в довольно необычные и дерзкие костюмы ради шоу.

Сейчас обе звезды принимают участие в шоу «Маске», где присутствуют в качестве членов жюри. Но даже так это не мешает певицам стараться перетянуть внимание на себя ради славы. Каждая из звезд надевает непривычно ослепительные костюмы и выставляет напоказ достоинства.

За кулисами обе знаменитости также решили похвастаться длинными ногами, пройдясь по коридорам, словно знаменитые модели по подиуму. Пикантные наряды из яркой и цветной ткани выгодно подчеркнули все формы Поляковой и Каменских, показывая тем самым, кто красивая, а кто еще и вездучая, благодаря удачному образу.

До этого Настя Каменских опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram очаровательное фото. На снимке звездная красотка запечатлена на пляже, видимо, снимок был сделан во время рождественских каникул артистки на Мальдивах.

На фотографии Настя запечатлена на красивом белом пляже в окружении густой экзотической зелени.

"Красивая, милая, стильная", "Ты без Потапа на много лучше на фото получаешься", "Мне было 7 лет, я пришла к вам на концерт, и вы меня обняли. Тогда моя мечта сбылась", "Дороже всех титулов – доброе сердце", "Это круто, когда есть такие люди! Молодец", "Обаятельная, красивая и добрая", - пишут в комментариях к снимку Насти.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки".