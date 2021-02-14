Задетая за живое певица Тина Кароль появилась с Поляковой на одном публичном мероприятии

Многие украинские звезды решили посетить модное мероприятие, где сверкали новыми образами и стильными нарядами. Заставились перед камерами: Ирина Билык, Катя Осадчая, Тина Кароль, Ольга Поляковая, Монатик и многие другие.

Звездные гости посетили допремьерный показ циркового шоу «Інші» которое состоялось в новом зале дворца Украина.

Причем в сети обратили внимание в основном на новоиспеченных соперниц- Кароль и Полякову, ведь спор между ними так и не утих, а звезды не прокомментировали никак сложившуюся ситуацию, таким образом комментаторы предположили, что битва между ними продолжается. Правда, в этот раз битва образов. Несмотря на то, что ранее Тина Кароль заявила: она бы хотела протянуть руку дружбы.

Интересно, что это первое светское мероприятии, которое посетили Оля Полякова и Тина Кароль после неловкой ситуации после третьего эфира шоу «Маска», в котором Ольга назвала коллегу «плакальщицей на похоронах», задев за живое ее воспоминания про трагедию – Тина потеряла супруга из-за рака.

Как известно, во время последнего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Настя Каменских, которая является "детективом" шоу, посмеялась над сравнением. Эта хамская ремарка стала поводом для громкого скандала в сети.

Несколько дней назад Полякова попыталась извиниться за свои слова и записала видео, в котором объяснила, что "плакальщицей" назвала Тину исключительно из-за ее "грустного репертуара", а не из-за трагедии, которая произошла в ее жизни. Однако пользователи сети давно ополчились против певицы.

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