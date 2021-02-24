Обескураживающая ситуация с Андреем Данилко и Олей Поляковой произошла на шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео, в котором показали любопытный момент, как бесстрашная Полякова кинулась защищать робкого Данилко (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, во время съемок несколько участников в восточных нарядах спустились со сцены прямо к судейским креслам, заставив звездных детективов встать со своих мест. Только Андрей Михайлович остался сидеть - к нему подошел загримированный парень в чалме и угрожающе застыл с саблей в руках.
Испуганный Данилко начал звать Полякову на помощь. Последняя, услышав, тут же кинулась его защищать, прогнав "врага".
"А, ну, отойди! Отойди от него! Вы что?", - воскликнула певица, зарядив вслед убегающему парню с саблей капустой в спину.
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"Спасибо", - коротко поблагодарил ее спасенный Данилко.
"Наши детективы такая хорошая команда, потому что всегда готовы поддержать друг друга и защитить 🖤", - говорится в подписи к кадрам.
Пользователи активно обсудили увиденное в комментариях:
"Бедный мужчина😮 капустой в спину🤦"; "она в Винника попала))"; "ОЛЯ ФАС!!! И Оля фаснула😂"; "Какой бред🤦♀️".
Ранее мы рассказывали, как Данилко оказался на грани потери квартиры в центре Киева. Артист поспорил на "Маске", что в костюме Льва скрывается певец Александр Пономарев. Андрей настолько уверен в своей правоте, что "поставил" квартиру да еще и танец голышом, если вдруг окажется, что Лев это кто-то другой.
Напомним, что Андрея Данилко довели до слез на шоу "Маска": что произошло, подробности и кадры выступления.