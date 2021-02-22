На популярном шоу «Маска» раскрыли еще одного участника, вызвав возмущение среди зрителей

Как пишет Politeka.net, в последнем эфире шоу раскрыли участника, который прятался под маской Козы. Козой оказалась известная психолог Наталья Холоденко.

«Ей удалось искусно запутать звездных детективов и зрителей, чтобы они не догадались, кто под маской», - сообщила авторы официальной странички «Маски» в Инстаграм.

Развязка эфира вызвала бурю негодования среди зрителей, которые остались недовольны тем, что участники в шоу малоизвестные.

"Вообще неожиданно! Боюсь представить, кто под остальными масками", «Стает не интересно смотреть это шоу. Как только оно началось, то думали, что будет интересно, будем отгадывать, кто под маской. А оказалось, что под масками не певцы, а непонятно кто....Как их можно угадать? То танцовщица, то режиссер, то психолог. В следующий раз какой-то ведущий новостей окажется. Бред», «даже Данилко удивило кто это», «Вот кого меньше всего ожидала увидеть на этом шоу...Порадовал Андрей Данилко, который понятия не имеет, кто эта "персона"!», «Было бы интереснее, если бы под маской были люди, которые всем известны. Ну как можно было угадать Холоденко или, например, Байрак!?, - пишут люди.

Стоит отметить, что Андрей Данилко не знал, кто такая Наталья Холоденко, в чем честно признался сразу же после ее раскрытия.

Напомним, что Андрея Данилко довели до слез на шоу "Маска": что произошло, подробности и кадры выступления.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко дал волю рукам на шоу "Маска", заставив Винника вскрикнуть: "Что ты там нащупал?".

Также Politeka писала, что Коза из шоу "Маска" заставила Полякову вопить, раскрыв свою личность: «Ты мне должна...».