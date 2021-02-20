Популярна українська співачка Оля Полякова зізналася, що втратила гроші, після розкриття особистості Кози на шоу "Маска"

20 лютого в ефір вийшов черговий епізод програми, в якій глядачам і зірковим детективам потрібно вгадати, хто з українських знаменитостей виконує популярні хіти в незвичайних костюмах.

У новому випуску була розкрита особистість учасниці, яка ховалася під маскою ефектної Кози. Нею виявилася відома психолог Наталія Холоденко. Це здивувало всіх зіркових детективів-Настю Каменських, Дзідзьо, Олега Винника та Андрія Данилка.

Однак, найбільш бурхлива реакція на цей сюжетний поворот була у Олі Полякової, яка схопилася зі свого місця і закричала, коли побачила під маскою Холоденко. Як з'ясувалося, співачка програла гроші через невірну здогадки про особу Кози.

«Я програла тільки що 200 гривень, блін, через тебе. Я сказала, що це Цибульська, а він сказав – «не», - розповіла Полякова, вказуючи на Дзідзьо.

У свою чергу, Данилко нагадав їй, що і йому вона також проспорила 200 гривень.

"Так, Холоденко, ти мені винна 400 гривень!", - тут же заявила Полякова.

Сама психолог зізналася, що за час участі шоу з нею сталася перша в житті панічна атака через знаходження в костюмі, а також вона навчилася мовою витягувати з рота хутро, яке покривало маску.

Українці були також здивовані побачити під маскою Холоденка.

"Здивували так здивували. Не знала, що Холоденко непогано співає", " взагалі несподівано! Боюся уявити, хто під іншими масками«,» та ну, несподівано, навіть і не думала", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Каменських в шкіряній міні-спідниці і з новою зачіскою на шоу "Маска" змусила всіх очманіти: "Настю зовсім не впізнати".

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