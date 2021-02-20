Видовищне шоу "Маска" продовжує тримати глядачів у напрузі, хто сховався під маскою троянди, і що сталося в ході виступу

Як передає Politeka.net, сьогодні 20 лютого відбувся черговий випуск шоу "Маска" на якому виступила учасниця Роза, яка заінтригувала глядачів і детективів своїм співом і загадковістю, кадри виступу розмістив у пабліку Instgaram канал "Україна".

З'ясувалося, що під час зворушливого виступу, Роза заспівала пісню "білі троянди", яку колись співав Юрій Шатунов. Маска співала так душевно, що відомий музикант Андрій Данилко, який є одним з детективів на шоу, не зміг стримати сльозу, непомітно струсивши її з обличчя. Однак від всюдисущих камер не сховаєшся, Данилко втирає сльозу, зворушив глядачів.

Як детективам, та і глядачам сподобався виступ червоної троянди, і багато хто вже визначилися, що під маскою ховається Аліна Гросу, яка робила підказки про те, що її життя було пов'язане з пасікою. Всі згадали, що в Аліни є дитячий альбом" Бджілка", а також кліп в якому замість чоловіка з'являється справжній"Козел". Крім того, Маска давала підказку, що у неї немає дітей. Також Оля Полякова в ході шоу здогадалася, що дівчина закінчувала театральний ВУЗ.

Глядачі підтвердили, що впевнені на всі 100%, що під маскою троянди - Аліна Гросу. Багато висловили свої припущення з цього приводу.

"Гросу) а фея, про яку вона говорила - Це Білик) її хрещена😍", "Пасіка = "Бджілка". Це Аліна Гросу)🤗", "Аліна Гросу 🔥 🔥 🔥 100%", "Вимова точно як в Аліни Гросу❤️", "шикарний номер🔥це Аліна Гросу😍", "це Аліна Гросу, підказки вказують на неї, а сьогодні голос точно її🤗".

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