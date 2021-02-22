Ось це так!

В одній з програм» Маска " артист Андрій Данилко намагався навпомацки дізнатися, хто ховається в костюмі мольфара.

Про це можна почитати на офіційній сторінці передачі в Іnstagram.

Незабутнє видовище чекає кожен з глядачів проекту»Маска". Кілька знаменитостей роблять спроби чергового героя під яскравим костюмом. При цьому припущення бувають вельми фантастичними, чим приносять задоволення, як шанувальникам, так і самим детективам.

Ведучий проекту» Маска " Володимир Остапчук також допомагає зірковим детективам. Адже надзвичайно красиві костюми добре маскують учасників, які не хочуть бути розгаданими.

В одному з новітніх випусків зірки української естради намагалися визначити, хто може ховатися під маскою Мольфара.

Інтриги додав і сам персонаж, який заявив, що проводив у присутності одного з детективів таємничий обряд.

Така заява стала просто сенсацією для Андрія Данилка, Олі Полякової, Олега Винника, Дзідзьо і Насті Каменських. Свої припущення знаменитості висловлювали найнесподіванішим чином.

Можна відзначити, що при цьому прозвучали імена Богдана Бенюка, Олега Скрипки, Ассії Ахат і навіть Олега Ляшка.

Учасник в костюмі Мольфара з почуттям виконав композицію "так само як всі", як відзначили глядачі, голос у таємничого незнайомця був приємний. Інший співак Дзідзьо покинув в цей час своє крісло, і пішов у невідомому напрямку.

Далі за всіх пішов артист Андрій Данилко. Він навіть намагався визначити правду навпомацки, що з цього вийшло можна дізнатися, подивившись програму «Маска». Зауважимо тільки що Олег Винник кричав і цікавився у Данилка, що ж він насщупал.

Нагадаємо, Данілко довели до сліз на "масці".

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