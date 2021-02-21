Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала кадры преображения при помощи плойки для волос
Интересное видео она выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Как известно, знаменитая танцовщица может похвастаться яркой внешностью и безупречной фигурой. В микроблоге она поделилась со своими фанатами секретами красоты, а также рассказала, как при помощи одного выпрямителя для волос менять образы.
«У меня от природы вьющиеся волосы и я, сколько себя помню, всегда хотела, чтоб они были прямые 👩🏼
Но со временем я все таки признала тот факт, что кудри 100% мой образ и состояние души 👩🏼🦱😁», - поделилась Шоптенко.
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На кадрах Ольга в пижаме и без макияжа подходит к зеркалу, смотрит на себя, берет в руки прибор и начинает выпрямлять волосы. Шоптенко видит небольшое пятнышко на зеркале, берет тряпку, протирает его и через секунду превращается в эффектную красотку в красном платье с идеально ровными волосами.
Далее, протирая зеркало, она перевоплощается уже в гламурную блондинку с волнистой укладкой и в желтом платье.
А потом пошло-поехало, Оля трет зеркало и на нее смотрит рыжеволосая бестия в дерзком наряде.
«В общем, для подготовки к романтическому свиданию самое оно! 💪❤️ Главное – не увлечься и не перестараться с образом 🧑🏻🎤😅😉», - резюмирует она.
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