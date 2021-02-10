Елена Шоптенко рассказала подробности о съемках шоу "Маска"
Елена Шоптенко, известная хореограф шоу "Танці з зірками" рассказала о кошмарах, которые пришлось пережить, будучи участницей шоу "Маска". Как передает Politeka, Елена детально показала свой 12-тикилограммовый костюм, как он крепился к телу на резинках. Также призналась. было тяжело до невозможности двигаться в нем на сцене.
По словам танцовщицы, ее костюм был удобным, однако плотность материала из которого он был сделан мешала ей дышать, и после своего первого выступления от сильнейшей задышки "чуть не "отъехала" прямо на сцене".
Также Елена рассказала, что из-за хвоста, ей казалось, что она приобрела еще одну часть тела.
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Стоит сказать, что по тому, как выступала «Лиса» на сцене, не было видно, сколько было потрачено сил. Движения казались уверенными, и естественными.
Елена искренне жалеет, что ей пришлось покинуть шоу. Она заявила, что уже "срослась со своей Лисичкой и готова была раскрыть ещё больше граней ее хореографического и не только таланта". Также хореограф призналась, что станцевала свой первый тверк на сцене в образе "Лисы".
Поклонники поддержали свою любимицу, и заявили, что она была потрясающей лисичкой: "Алёна вы были потрясающей лисичкой❤️❤️❤️❤️❤️", "Зато какая Лисичка!!!", "Вы умничка", "За такое можно хореографический орден выдавать!".
Костюмер Деся Патока написала, что вся команда просто обожает Алену:
"Ми тебе усією командою обожнюємо!!!)))❤️❤️❤️❤️"
Стоит сказать, что Олег Винник, который был партнером Алены по "Танцям з зірками" разгадал в лисичке свою партнершу.
В одном из интервью, Алена призналась, что Лисица это ее альтер-эго.
Напомним, что Данилко не сдержался из-за шоу "Маска", певцу нужна помощь врача: "Никогда не мог подумать, что так...".
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