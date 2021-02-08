Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко сорвала аплодисменты внезапно открывшимся талантом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала новое видео у себя в микроблоге в Инстаграм, где продемонстрировала самые запоминающиеся "кусочки" своего участия в шоу "Маска" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, в субботу, 6 февраля, на телеканале "Украина" вышел третий выпуск популярного проекта, в конце которого раскрыли участницу в костюме Лисы - Алену Шоптенко. Девушка призналась, что очень удивилась, когда прошла пробы, ведь всегда считала, что вокал - это не ее.

"Я всегда открещивалась от пения... И каково же было мое удивление, когда во время проб на участие в @maskaukrainetv мне сказали, что тембр у меня, оказывается, приятный и слух отличный 😳 И тут я начала сомневаться в своём убеждении, расслабилась и через некоторое время получала такое колоссальное удовольствие от пения на сцене", - поделилась звезда.

По словам Шоптенко все, что происходило с ней во время съемок - "незабываемые впечатления". Единственное, о чем жалеет Алена, - слишком рано закончилась ее история в "Маске".

"🦊 Жалею только о том, что все так рано закончилось 🤷‍♀️ Я бы ещё выступала и выступала 🤪💪", - призналась девушка.

Пользователи поддержали Лисичку в комментариях:

"Невероятно крутое перевоплощение😊😍И пели тоже круто😊"

"Лисичка была очаровательной, я болела за неё❤️ Хотелось бы ещё понаблюдать, а теперь, когда узнала, кто под ней прятался, так тем более. Крутые выступления👍🔥"

"Ну вы вчера, конечно, дали жару👏🏼 Я обалдела, что это вы.🔥 Безумно круто поете, хоть и не профессиональная певица"

"Образ Лисички вам очень подошел)"

"У вас прекрасный голос, я несколько раз слушала те песни которые вы пели 🥰"

"Вауууу, даже не могла подумать😉"

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках.

Як повідомляла Politeka, син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму.