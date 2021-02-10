Такой ее еще не видели

Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко превратилась в настоящую роковую красотку

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном для себя образе.

Нежной блондинки, появляющейся, как правило, на публике с нюдовым макияжем и в нарядах пастельных тонов - как не бывало. Шоптенко обескуражила экпериментами со внешностью, показав себя в дерзком кожаном платье со "змеиными" вставками, от декольте которого бросает в жар.

Кроме того, звезда подчеркнула глаза дымчатым макияжем, а также использовала темный цвет помады с серебристым "налетом". Волосы девушка уложила идеальными волнами на плечи.

"Снег снегом, а съёмки по расписанию! Правда, дома 😁😅", - подписала фото Алена.

Пользователи за считанные минуты успели оценить ее старания. Большинство пришли в восторг, но нашлись и те, кому "мейк" показался провальным.

"Wow! Горячо! Планируется потепление?"

"🔥 слишком гарячо😘"

"Ууууххх"

"Ужас 😧"

Ранее мы рассказывали, Шоптенко поделилась с фанатами своими эмоциями от участия в шоу "Маска". Девушка пела на сцене в 12-килограммовом костюме Лисы, пока звездные детективы ее не узнали, и на этом, к сожалению, шоу для нее завершилось.

До этого Алена демонстрировала свой вокальный талант в караоке, и то с большим смущением. Так что проект стал для нее настоящим вызовом. Она очень удивилась, когда прошла пробы и ее даже похвалили за красивый тембр голоса.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках.

Як повідомляла Politeka, син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму.