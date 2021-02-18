Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко порадовала публику свежим фото на отдыхе

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала без макияжа и прически в гостиничном номере.

Как известно, девушка сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и активно делится с фанатами кадрами своего отпуска.

В своем последнем посте Алена засветила интерьер номера в отеле. Из того, что она показала, понятно, что преобладает минимализм: кремовые стены без каких-либо приукрашиваний, двуспальная кровать с коричневым высоким быльцем и торшер, украшенный большими сиреневыми бусинами.

Звезда "Танців з зірками" позировала на белоснежной кровати в узких шортиках и свитшоте бежевого оттенка. Танцовщица не стала наносить макияж и делать себе укладку, а, наоборот, показала свой естественный облик.

Босая Шоптенко улеглась на живот, задрав ножки, и улыбнулась кончиками губ, кинув кокетливый взгляд в камеру.

"Уверена, что буду скучать по горизонтальному положению! Но не долго ☺️😅✈️💪", - подписала этот снимок звезда.

До этого Алена хвасталась фигурой в бикини и роскошными пейзажами, позируя на пляже.

"Сонька)"; "Шикарная 😻"; "Прекрасная фигура, пусть все завидуют. ❤️"; "🔥самое то, что надо, когда за окнами зима. Красавица Алена. Многим пример для подражания😍"; "Мы в Восторге 😮"; "Лучше бы ты его не показывала. Чахлык не вмырущий"; "Боже, сколько злобы. Люди, вы чего ?! @alena_shoptenko, надеюсь вы не читаете комментарии, или хотя бы не воспринимаете их всерьез 🤪", - комментируют пользователи кадры "арабских приключений" Алены.

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" завлекла откровенными образами: с фуражкой, в коже и без белья.

Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" поразила видом в странном бикини: "Фигура мальчика 12 лет".