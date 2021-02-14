Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя в горячих образах
На кадрах Алена изначально появилась в кожаных шортах и блузе. После этого Шоптенко примерила джинсы и кожаную куртку, а на голову надела ушки. Звезда также примеряла фуражку в жгучем образе и показала еще несколько занимательных вариантов. Кадры вышли довольно провокационными и увлекательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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С Днём Святого Валентина", - написала Алена под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:
"Образы - огонь", "Ох, это просто самые крутые, самые горячие образы, а вы в них огонь", "Обалдеть!! А вы однако Алёна и штучка", "Капец, круто", "Это невероятно, можно обалдеть", "Шикарные образы. А как круто всё сведено".
Мы писали, что хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко заинтриговала снимком в аэропорту с чемоданом.
Алена Шоптенко показала селфи-снимок, вероятнее всего, сделанный в аэропорту. На фотографии звезда "Танців з зірками" позирует в теплом пуховике черного цвета с оранжевой сумкой-бананкой через плечо.
Напомним, Шоптенко раскрыла главные кошмары участников шоу "Маска"
А еще Politeka писала, что скромницу Шоптенко из "Танців з зірками" не узнать после манипуляций с лицом
Также Politeka сообщала, что Шоптенко дала жару на шоу "Маска" и искренне призналась, о чем теперь жалеет