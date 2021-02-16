Известная украинская хореограф и звезда "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала фигуру в купальнике
Алена Шоптенко восхищает изяществом фигурки и безупречными формами. При этом артистка не часто балует поклонников слишком откровенными кадрами.
Но в этот раз танцовщица решила порадовать фолловеров и выложила фото в купальнике на своей странице в Инстаграм. Тем болле, что Шоптенко сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Politeka.net.
«Я обещала фото в купальнике», - написала Алена.
На фото Шоптенко позирует стоя на пляже. Она закинула руку за голову и наслаждается морским пейзажем.
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Звезда "Танців з зірками" засыпали комплиментами. При этом не обошлось и без хейтерв.
«Ого-го», «Красотка», «самое то, что надо, когда за окнами зима. Красавица Алена. Многим пример для подражания», «Лучшая из лучших», «Женственности - "0"! Фигура мальчика 12 лет», - пишут в комментариях.
Ранее Шоптенко ппоказала упражнения, которые помогают ей поддерживать форму.
Свое занятие Алена Шоптенко начала с разминки шеи в так называемой позе "лотоса" и активной растяжки. Позже к своим движениям она присоединила нагрузки на пресс.
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