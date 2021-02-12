Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко заинтриговала снимком в аэропорту с чемоданом

После того как половина украинских звезд уже засветилась на зимнем отдыхе в жарких странах и на островах, Алена Шоптенко не смогла выдержать соблазна и в срочном порядке собрала чемоданы для своей заграничной поездки. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Алена Шоптенко показала селфи-снимок, вероятнее всего, сделанный в аэропорту. На фотографии звезда "Танців з зірками" позирует в теплом пуховике черного цвета с оранжевой сумкой-бананкой через плечо.

Любимая хореограф собралась в поездку без макияжа и какой-либо прически: красавица просто распустила свои пушистые русые волосы и смотрела в камеру, едва сдерживая довольную улыбку от предвкушения путешествия.

Свою руку Шоптенко демонстративно положила на ручку чемодана, чтобы все ее поклонники увидели, что у нее действительно серьезные планы. К тому же она добавила уверенности в том, что едет на отдых, заявлением о скором появлении горячих снимков в купальнике.

"Ну все! Теперь моя очередь. Ждите фоточки в купальнике",- заинтриговала Алена Шоптенко своей подписью к публикации.

Поклонники звезды сразу отреагировали на публикацию своей фаворитки, и кроме комплиментов и приятых слов начали гадать, куда же она отправилась в этот раз.

"Ты сама или с семьей?", "Хорошего отдыха", "Давно пора", "Не затягивай", "Молодец, ты красивая и снаружи, и в душе!", "Эмираты?",

"Мальдиви?", "Дубай?", "Оуууу, класс", "Красивая женщина",- написали фолловеры в соцсети.

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