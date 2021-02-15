Известный украинский хореограф, участник "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар ошеломил признанием

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист порассуждал на тему любви.

«Возможно ли жить без любви? Конечно! Уныленько, серенько... Но можно 😊 Я рад, что есть такой день в году, когда каждый спрашивает себя: «что я чувствую?» «с кем хочу провести этот день?» И чудесно, если в этом списке окажитесь, хотя бы, вы сами!😁 Тогда появляется шанс, что не только у вас могла возникнуть такая мысль... 😂 P.S. Люблю вас всем сердцем... всегда», - написал он.

Слова хореографа стали активно комментировать пользователи Сети.

«Дима, Вы такой красавчик, не поверю, что у Вас нет любви», «Ой, какой», «Дима, ты огонь🔥🔥🔥», «Дикусарчик, зайка», «Смотрю на ваши фото и задаюсь вопросом: почему? Почему мы не видим вас на экранах, на обложках журналов и т.д и т.п? Почему такие талантливые, многогранные люди остаются в тени ?», «И мы вас любим, Димочка! Солнце вы наше», - пишут в комментариях.

Напомним, Дмитрий Дикусар был женат дважды. В 2007 году он женился на певице Ирине Билык. Пара развелась в 2010 году, сохранив хорошие отношения.

Второй супругой Дикусара стала коллега Алена Шоптенко. Их брак продлился с 2013 по 2016 год.

Напомним, что Дмитрий Дикусар попал в ДТП, появились вопиющие подробности: "Даже не тормозила...".

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