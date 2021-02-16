Известный украинский хореограф и звезда "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала утренние занятия

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко восхищает изяществом фигурки и безупречными формами. Но чтобы поддерживать тело в тонусе, звезда нуждается в постоянных тренировках, кадры одной из которых она показала в своем Instagram Stories.

На видео, которое Алена Шоптенко прокрутила в ускоренном режиме, она демонстрирует самые эффективные упражнения для утренней разминки. Красотка подготовилась к занятиям основательно: включила любимую музыку, которой поделилась с поклонниками, и подвязала волосы в тугой пучок на макушке.

Алена предстала перед подписчиками в крохотном "невидимом" топе бежевого цвета и такого же оттенка утягивающих бельевых шортиках с высокой талией. Маленький топ не стеснял движения и открывал вид на ее красивую грудь, а шорты подчеркнули упругие бедра хореографа.

Свое занятие Алена Шоптенко начала с разминки шеи в так называемой позе "лотоса" и активной растяжки. Позже к своим движениям она присоединила нагрузки на пресс: звезда "Танців з зірками" легла спиной на пол и, согнув ноги в коленях, начала тянуться к ним руками.

Следующим упражнением стала растяжка и подъемы рук и ног стоя "на четвереньках". Алена Шоптенко выполнила все упражнения без лишних усилий и завершила тренировку, соблазнительно выгнув спинку, словно кошечка, и растягивая ножки.

"Занимаюсь под свой плей-лист и делюсь им с вами по свайпу",- подписала свое видео Алена Шоптенко.

Стоит напомнить, что сейчас Алена Шоптенко находится на отдыхе за границей. Куда отправилась звезда "Танців з зірками", она не призналась, но пообещала, что скоро на ее странице появятся фотографии в купальнике.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" срочно покинула Украину, заинтриговав подробностями: "Ждите фоточки..."

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