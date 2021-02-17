Известный украинский хореограф, звезда «Танців з зірками» Алена Шоптенко, похвасталась яркими кадрами с отдыха в ОАЭ

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала сразу несколько сторис, в которых показала, как проводит время на курорте. Шоптенко оказалась весьма активным туристом, поскольку кроме времени, проведенного на пляже, решила посетить все достопримечательности Дубай.

У себя в сторис Шоптенко показала, как побывала на знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа, в невероятно красивом аквариуме, а также сходила посмотреть на фонтаны. На всех видео женщина снимала себя сама. При этом она испытывала неподдельный восторг от увиденного и радовалась как ребенок. Видимо, именно так выглядит счастье.

«Буду скучать по таким планам на день», - подписала видео звезда.

Ранее мы писали, что Шоптенко поделилась кадрами с пляжа. Красотка решила полноценно отдохнуть после участия в многочисленных телепроектах. Как известно, кроме «Танцев» Алена также засветилась в шоу «Маска», где она пряталась под маской Лисички. На свежем фото Шоптенко показала, как проходят ее дни на курорте с коктейльчиком и наушниками.

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" завлекла откровенными образами: с фуражкой, в коже и без белья.

Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" поразила видом в странном бикини: "Фигура мальчика 12 лет".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в невидимом белье показала, что делает со своим телом по утрам: "Делюсь им...".