Известный украинский хореограф, звезда «Танців з зірками» Алена Шоптенко, похвасталась яркими кадрами с отдыха в ОАЭ
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала сразу несколько сторис, в которых показала, как проводит время на курорте. Шоптенко оказалась весьма активным туристом, поскольку кроме времени, проведенного на пляже, решила посетить все достопримечательности Дубай.
У себя в сторис Шоптенко показала, как побывала на знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа, в невероятно красивом аквариуме, а также сходила посмотреть на фонтаны. На всех видео женщина снимала себя сама. При этом она испытывала неподдельный восторг от увиденного и радовалась как ребенок. Видимо, именно так выглядит счастье.
«Буду скучать по таким планам на день», - подписала видео звезда.
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Ранее мы писали, что Шоптенко поделилась кадрами с пляжа. Красотка решила полноценно отдохнуть после участия в многочисленных телепроектах. Как известно, кроме «Танцев» Алена также засветилась в шоу «Маска», где она пряталась под маской Лисички. На свежем фото Шоптенко показала, как проходят ее дни на курорте с коктейльчиком и наушниками.
Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" завлекла откровенными образами: с фуражкой, в коже и без белья.
Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" поразила видом в странном бикини: "Фигура мальчика 12 лет".
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в невидимом белье показала, что делает со своим телом по утрам: "Делюсь им...".