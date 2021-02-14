Відомий український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе в гарячих образах
На кадрах Олена спочатку з'явилася в шкіряних шортах і блузі. Після цього Шоптенко приміряла джинси і шкіряну куртку, а на голову одягла вушка. Зірка також приміряла кашкет в пекучому образі і показала ще кілька цікавих варіантів. Кадри вийшли досить провокаційними і захоплюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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З Днем Святого Валентина", - написала Олена під кадрами.
Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Образи-вогонь", "Ох, це просто найкрутіші, найгарячіші образи, а ви в них вогонь", " очманіти!! А Ви однак Олена і штучка", "капець, круто", "це неймовірно, можна очманіти", " шикарні образи. А як круто все зведено".
Ми писали, що хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко заінтригувала знімком в аеропорту з валізою.
Олена Шоптенко показала Селфі-знімок, найімовірніше, зроблений в аеропорту. На фотографії зірка "Танців з зірками" позує в теплому пуховику чорного кольору з помаранчевою сумкою-бананкою через плече.
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