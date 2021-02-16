Відома українська хореограф і зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала фігуру в купальнику

Олена Шоптенко захоплює витонченістю фігурки і бездоганними формами. При цьому артистка не часто балує шанувальників занадто відвертими кадрами.

Але цього разу танцівниця вирішила порадувати фоловерів і виклала фото в купальнику на своїй сторінці в Instagram. Тим більше, що Шоптенко зараз відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах, передає Politeka.net.

"Я обіцяла фото в купальнику", - написала Олена.

На фото Шоптенко позує стоячи на пляжі. Вона закинула руку за голову і насолоджується морським пейзажем.

Зірка" Танців з зірками " засипали компліментами. При цьому не обійшлося і без хейтерв.

"Ого-го», "красуня", "саме те, що треба, коли за вікнами зима. Красуня Олена. Багатьом приклад для наслідування», «Краща з кращих", "жіночності - "0"! Фігура хлопчика 12 років", - пишуть в коментарях.

Раніше Шоптенко ппоказала вправи, які допомагають їй підтримувати форму.

Своє заняття Олена Шоптенко почала з розминки шиї в так званій позі "лотоса" і активної розтяжки. Пізніше до своїх рухів вона приєднала навантаження на прес.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" терміново покинула Україну, заінтригувавши подробицями: "чекайте фоточки..."

Як повідомляла Politeka, Шоптенко розкрила головні кошмари учасників шоу "Маска": "мало не" від'їхала " прямо на сцені"

Також Politeka писала, що екс-чоловік Олени Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив одкровенням після Дня закоханих: "З'являється шанс, що…"