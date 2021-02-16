Відомий український хореограф і зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала ранкові заняття

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко захоплює витонченістю фігурки і бездоганними формами. Але щоб підтримувати тіло в тонусі, зірка потребує постійних тренуваннях, кадри однієї з яких вона показала у своєму Instagram Stories.

На відео, яке Олена Шоптенко прокрутила в прискореному режимі, вона демонструє найефективніші вправи для ранкової розминки. Красуня підготувалася до занять грунтовно: включила улюблену музику, якою поділилася з шанувальниками, і підв'язала волосся в тугий пучок на маківці.

Олена постала перед підписниками в крихітному "невидимому" топі бежевого кольору і такого ж відтінку білизняних шортиках з високою талією. Маленький топ не шкодив активним рухам і відкривав вид на її красиві груди, а шорти підкреслили пружні стегна хореографа.

Своє заняття Олена Шоптенко почала з розминки шиї в так званій позі "лотоса" і активної розтяжки. Пізніше до своїх рухів вона приєднала навантаження на прес: зірка "Танців з зірками" лягла спиною на підлогу і, зігнувши ноги в колінах, почала тягнутися до них руками.

Наступною вправою стала розтяжка і підйоми рук і ніг стоячи "на всіх чотирьох". Олена Шоптенко виконала всі вправи без зайвих зусиль і завершила тренування, спокусливо вигнувши спинку, немов кішечка, і розтягуючи ніжки.

"Займаюся під свій плей-лист і ділюся ним з вами по свайпу",- підписала своє відео Олена Шоптенко.

Варто нагадати, що зараз Олена Шоптенко перебуває на відпочинку за кордоном. Куди вирушила зірка "Танців з зірками", вона не зізналася, але пообіцяла, що скоро на її сторінці з'являться фотографії в купальнику.

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