Вот это да!

В одной из программ «Маска» артист Андрей Данилко пытался наощупь узнать, кто скрывается в костюме Мольфара.

Об этом можно почитать на официальной странице передачи в Іnstagram.

Незабываемое зрелище ждет каждый впуск зрителей проекта «Маска». Несколько знаменитостей делают попытки очередного героя под ярким костюмом. При этом предположения бывают весьма фантастическими, чем доставляют удовольствие, как поклонникам, так и самим детективам.

Ведущий проекта «Маска» Владимир Остапчук также помогает звездным детективам. Ведь необычайно красивые костюмы хорошо маскируют участников, которые не хотят быть разгаданными.

В одном из новейших выпусков звезды украинской эстрады пытались определить, кто может скрываться под маской Мольфара.

Интриги прибавил и сам персонаж, заявивший, что проводил в присутствии одного из детективов таинственный обряд.

Такое заявление стало просто сенсацией для Андрея Данилко, Оли Поляковой, Олега Винника, Дзидзьо и Насти Каменских. Свои предположения знаменитости высказывали самым неожиданным образом.

Можно отметить, что при этом прозвучали имена Богдана Бенюка, Олега Скрипки, Ассии Ахат и даже Олега Ляшко.

Участник в костюме Мольфара с чувством исполнил композицию «Так же как все», как отметили зрители, голос у таинственного незнакомца был приятный. Другой певец Дзидзьо покинул в это время свое кресло, и удалился в неизвестном направлении.

Дальше всех пошел артист Андрей Данилко. Он даже пытался определить правду наощупь, что из этого вышло можно узнать, посмотрев программу «Маска». Заметим только что Олег Винник кричал и интересовался у Данилко, что же он насщупал.

Напомним, Данилко довели до слез на "Маске".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова предъявила свои претензии Козе из "Маски".

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