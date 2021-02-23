Популярное шоу "Маска" поражает воображение зрителей, захватывает и увлекает, а в последнем выпуске участнице под маской Розы понадобилась срочная помощь

Как передает Politeka в последнем выпуске проекта детективов и зрителей ждала непростая задача разгадать, кто под маской Розы, а в самый интересный момент зрители и вовсе распереживались, ведь нежной и изящной Розе на сцене стало плохо.

"Мне плохо", - проговорила она. Переполошились все особенно испугался ведущий Владимир Остапчук, конферансье на шоу. Сперва он подставил свою руку, а после придержать Розу пришли двое секьюрити, они находились возле участницы до конца, пока Роза была на сцене.

Детективы переполошились, Оля Полякова и Настя Каменских, да и Данилко с DZIDZIO стали расспрашивать, что произошло. Однако поддержки двух больших мужчин Розе стало достаточно, чтобы обладать с собой. "Боже, что с ней? Ей плохо!", - вопрошала Оля Полякова. "Ей стало плохо!", - воскликнула Каменских...

Кроме того, во время выступления Розы Андрей Данилко расплакался, так его тронуло выступление Маски.

Роза спела песню "Белые Розы", которую когда-то пел Юрий Шатунов. Маска пела так душевно, что известный музыкант Андрей Данилко, который является одним из детективов на шоу, не смог сдержать слезу, незаметно стряхнув с лица. Однако от вездесущих камер не спрячешься, Данилко утирающий слезу, растрогал зрителей.

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