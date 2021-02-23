Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук устроил переполох - камера все запечатлела

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстал за любопытным занятием.

Так, на черно-белых кадрах, стилизованных под 30-е, Остапчук встретился за кулисами с ведущим backshow Мистером Маской. Последний пытался всучить Владимиру взятку - некоторое время тот упирался, но не долго. В итоге, Остапчук, с перепуганным видом, сдался и все же взял деньги, положив их себе под колпак.

"Угадай, сколько мне дал Мистер Маска взятки?", - спросил у публики ведущий.

Конечно, это видео шуточное, но вот реальные штрафы за разглашение секретов проекта - совсем уже не шутки.

Ранее Остапчук рассказывал, что на съемочной площадке "Маски" были предприняты максимальные меры секретности - имена участников знает минимальное количество людей, был строго ограничен вход в зону, где готовились к выходу артисты, а также со всеми причастными подписывались договоры о неразглашении тайны.

Одна из зрительниц проекта, которая присутствовала на съемках, поделилась, что накануне подписала соответствующий документ. В нем говорилось, что в случае рассекречивания тайны, зритель должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч гривен. Также каждому из зрителей закрывали специальной наклейкой камеру телефона. Если наклейку снимали, организаторы имели право забрать телефон и удалить все материалы относительно шоу, которые были на гаджете.

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