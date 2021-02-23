Певец Андрей Данилко рискует остаться ни с чем, да еще и опозоренным

В Сети активно обсуждают спор 47-летнего артиста со своими коллегами, звездными детективами, на шоу "Маска". Данилко убежден, что в костюме Льва прячется Александр Пономарев.

Он настолько в этом уверен, что даже умудрился два раза поспорить. Так, если Андрей Михайлович проиграет пари, то должен будет станцевать голышом и отдать свою квартиру.

«Это Александр Пономарев. Если под маской Льва не Пономарев – я без квартиры», - заявил артист.

«Ты поспорил на квартиру?», - не поверила своим ушам Оля Полякова.

«Без квартиры, да еще танец!», - добавил тот.

В свою очередь, Лев заметил, что мечтает на это посмотреть.

Напомним, Данилко более 10 лет назад приобрел себе в центре Киева элитные апартаменты. Квартира звезды является трехуровневой и расположена в 13-этажной высотке по улице Крещатик.

Чтобы превратить апартаменты на трехуровневые, артист приобрел сразу две квартиры и все объединил. В его роскошном жилище есть 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванные комнаты.

Пользователи активно комментируют видео с выходкой Андрея Михайловича, которое опубликовано на официальной страничке "Маски" в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам некоторых, Полякова нечаянно подтвердила, что Данилко выиграет спор, а, значит, Пономарев "рассекречен".

"В субботу будет рвань 🔥"

"Тарас Тополя, его вокал. А жюри староваты, не знают молодёжь, не следят за музыкой современности"

"Хоть все подсказки указывают на Хлывнюка, но там Пономарев... Ибо Данилко выиграл спор, о чём говорила Полякова. Очень жаль, что такого персонажа слили раньше времени и никакой интриги нам не оставили(" - "Полякову должны были оштрафовать за это по идее" - "у него нет такого реестра голоса и не было. Это Тополя. Антитела"

"Спасибо Полякова, что рассказала про спор а я думала это Алексеев, и не одна🤨" - "посмотрите конференцию в ютубе про спор Данилко, Полякова сказала что он оказался прав, а то б остался без квартиры"

Напомним, что Андрея Данилко довели до слез на шоу "Маска": что произошло, подробности и кадры выступления.