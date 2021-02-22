Андрей Данилко может лишиться своей квартиры из-за спора на шоу «Маска»

Популярный украинский артист не скрывает, что его сильно увлекла новая программа, где ему в качестве детектива нужно угадывать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. В последнее время его особенно интересует личность артиста в образе Льва.

Данилко уверен, что это – Александр Пономарев. При этом, его уверенность настолько сильна, что ранее он уже пообещал станцевать голышом, если под маской окажется кто-то другой. Однако, на этом артист не остановился.

Так, в новом видео на странице шоу «Маска» показан фрагмент из эпизода шоу, в котором Данилко решил поспорить на свою квартиру.

«Это Александр Пономарев. Если под маской Льва не Пономарев – я без квартиры», - заявил артист.

«Ты поспорил на квартиру?», - не поверила своим ушам Оля Полякова.

«Без квартиры, да еще танец!», - добавил Данилко.

В свою очередь, Лев заметил, что мечтает на это посмотреть.

«Вся Украина надеется увидеть в костюме Льва кого угодно, только не Александра Пономарева. Ведь Андрей Данилко настолько уверен в этой версии, что поставил на нее свою квартиру и яркий танец», - говорится в подписи к видео.

Поклонники уже начали переживать, что певец действительно может остаться без жилья из-за шоу.

Напомним, Андрей Данилко проболтался Розе на шоу "Маска", что давно женат: "Я по пьяни могу...".

Как сообщала Politeka, Коза на шоу «Маска» поставила в тупик Данилко и разгневала украинцев: «Боюсь представить, кто...».

Также Politeka писала, что Андрей Данилко дал волю рукам на шоу "Маска", заставив Винника вскрикнуть: "Что ты там нащупал?".