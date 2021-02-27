Из-за спора с коллегами-детективами Андрей Данилко может потерять свою квартиру в центре Киева

В субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" стартовал очередной выпуск популярного шоу "Маска", в котором звездные детективы должны угадать, кто скрывается под маской. В этом эфире на сцене появятся Буряк, Носорог, Мольфар, Лев, Циклоп и Бабка. А вот угадывать, кто из участников скрывается за маской будут несменные судьи Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзьо, Олег Винник и Настя Каменских.

В соцсетях разгорелись бурные споры по поводу человека, который скрывается за маской черного Льва. И это не спроста, ведь Андрей Данилко, уверенный, что Львом стал Александр Пономарев, и даже поспорил на свою квартиру в центре Киева с другими звездными детективами. Тем временем, пользователи сети и многие зрители считают, что в костюме Льва выходит на сцену лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Так что Данилко запросто может проиграть спор и потерять недвижимость.

На странице шоу "Маска" в соцсети Instagram опубликовали яркое фото участника в маске Льва, а в подписи к кадру сообщается, что Данилко серьезно занервничал.

"Легендарный Лев на сцене шоу "Маска". Андрей Михайлович начинает нервничать, ведь может остаться без квартиры, если под маской нашего героя не Александр Пономарев. Кто скрывается под маской Льва? Очень интересно увидеть ваши варианты в комментариях". Пользователи практически одноголосно уверенны, что в костюме Хлывнюк.

Напомним, Нападение на Андрея Данилко, рядом оказалась разъяренная Полякова: "Отойди от него!".

Как сообщала Politeka, Звездной участнице шоу "Маска" понадобилась срочная помощь, Полякова не выдержала: "Ей плохо!"

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