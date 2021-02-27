В новом эпизоде шоу «Маска» раскрыли личность участника в костюме Льва, который ранее вызвал бурные споры и заставил Андрея Данилко поспорить на свою квартиру

Новый выпуск популярной программы вышел в эфир 27 февраля. По его итогам стало известно, кто же скрывался под маской Льва. Стоит отметить, что пользователи Сети подозревали, что исполнителем окажется солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

В то же время, один из звездных детективов шоу Андрей Данилко с самого начала был уверен, что в образе Льва выступает Александр Пономарев. Артист даже успел несколько раз поспорить с другими детективами, поставив «на Пономарева» свою квартиру, а также пообещав исполнить танец без одежды, если под маской окажется не он.

Впрочем, новый эфир Данилко не разочаровал: Львом действительно оказался Пономарев. Перед соответствующим объявлением детектив очень волновался, а вот его коллега Оля Полякова была явно довольна и надеялась, что Данилко придется исполнить свое обещание и станцевать обнаженным.

«Раздевайся! Раздевайся», - кричала певица, пока все остальные кричали: «Маску! Маску!».

«Переслушайте предыдущие выступления, там чётко слышно Пономарёва, особенно второе», «С первого эфира было ясно, что это Пономарев, его тембр не спутать», «Да как-то слишком просто оказалось», - комментируют сенсацию на шоу украинцы.

Напомним, Данилко с шоу "Маска" растрогал кадрами молодости и потянулся за бутылкой: "Ох, как не хватает Сердючки...".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко игриво приласкал ягодицы Поляковой, потеряв над собой контроль: "Мдаа...".

Также Politeka писала, что Данилко вляпался на шоу "Маска", может потерять самое ценное: "Михайлович нервничает".