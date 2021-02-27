Украинская звезда Верка Сердючка впечатлила яркими кадрами

Как передает Politeka.net, архивные фото появились на Instagram-страничке артистки.

Поводом для ностальгии стал день рождения украинского режиссера Семена Горова, с которым Данилко связывает множество совместных проектов.

"По 50 за 50! Сёма, с Днём Рождения!", - говорится в сообщении.

Поклонники творчества Сердючки оценили пост своей любимицы.

"Прям ностальгия по нулевым от фоток", "Не хватает Сердючки! Ох, как не хватает", "3 фотография гениальна !! Спасибо парни !! Вы супер!", "Андрей, нужна Вера сегодня! Я уверен, что ей есть о чем сказать и в сегодняшнее ремя. Вспоминается ваше творчество с улыбкой и с особыми чувствами", "Сердючка, это нереально круто. Спасибо, Андрей!! Вы очень сильно помогаете своим творчеством в самые тяжёлые, непростые моменты жизни, не впасть в депрессию, не унывать", - писали украинцы в комментариях под снимками.

Напомним, что неугомонная мама Сердючки с бутылкой ошарашила дерзкой выходкой на сцене: «Ностальгируем, Верочка…».

Как сообщала Politeka, Данилко обзавелся новой квартирой в знаменитой киевской высотке: "Стоимость таких апартаментов...".

Также сообщалось, что Верка Сердючка и Геля появились вместе и вызвали фурор, яркие кадры: "Я хотела сделать сюрприз...".