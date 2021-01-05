Верка Сердючка взбудоражила украинцев ярким новогодним появлением с Гелей

Как сообщает Politeka.net, соответствующие кадры появились на фан-странице в Сети.

Так поклонники творчества Андрея Данилко решили немного поностальгировать и опубликовали видео с новогодним поздравлением Сердючки времен «СВ шоу», когда непременной спутницей Верки была Геля.

Сердючка запечатлена в праздничной накидке и шапочке. А вот Геля появилась в костюме зайца.

«С ума сошла? Я думала, первый космонавт Украины прилетел. Це шо такое? Шо за пошлость? Це костюм зайца? Тебе не к лицу. Тебе не идет. Тебе к лицу костюм белочки», - отреагировала Верка на появление Гели.

Отметим, номер был снят в 1998 году.

«Догорая Украина, я хотела сделать маленький сюрприз, а получился большой. Я специально не приглашала никого в свой вагончик. Мы сделали с Гелей небольшой девичник», - говорит Сердючка.

Отметим, украинцы были очень рады увидеть кадры с молодым Данилко и погрузиться в ностальгию.

«Выпуск СВ-шоу шикарный, спасибо за чудесное настроение и чувство ностальгии», «С новым годом, Веруська!💋 Украина может гордиться своим талантливым народом!!!😉 Андрей - бриллиант, который с годами 🌞не тускнеет, а только становится ярче и ценнее🌄...Спасибо за настроение и позитив, за талант и любовь к своему зрителю», «Люблю Вас, Андрей!!! С Новым Годом!!! Счастья Вам огромного светлого страстного зажигательного», - пишут в комментариях.

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