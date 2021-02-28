У новому епізоді шоу "Маска" стала відома особистість, що ховається під маскою лева, що спровокувало суперечки і мережі

Вчора пройшов черговий ефір шоу "Маска", в якому члени журі повинні були відгадати, хто ж переховувався під маскою Лева. При цьому обговорення даного питання спровокувало цілий скандал в мережі після випуску і публічної появи Олександра Пономарьова в костюмі Лева.

Багато користувачів запевняли після підказок на шоу, що виконавцем виявиться соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Манера виконання, постановка голосу і навіть те, як себе вів артист – все вказувало на нього. З'ясувалося, що це був Олександр Пономарьов, хоча в мережі з цим не згодні і навіть заявили, що сталася банальна «підміна».

Водночас Андрій Данилко вже давно заявляв про те, що знає: хто був під маскою насправді.

"Читаю і сміюся) ну хто ми такі, щоб нас навмисно обманювали? 😂 І що сталося б, якби там був не Понамарьов?); Все навколо обман і провокація!; До чого були підказки про Хливнюка тоді? Таке розчарування, якщо чесно; Хливнюк навряд зміг би так заспівати як Пономарьов; більшість підказок вказували саме на Хливнюка. Дуже здивована, що там Пономарьов; під маскою Лева в перших передачах явно був хтось інший; ось і злили героя, і Данилко в плюсі", - пишуть користувачі.

Багато були обурені ситуацією і згадали ситуацію з Данилко. Справа в тому, що раніше артист вже був упевнений, що під маскою – Олександр Пономарьов. При цьому, його впевненість настільки була сильна, що раніше він вже пообіцяв станцювати голяка, якщо під маскою опиниться хтось інший. Однак, на цьому артист не зупинився.

Так, на сторінці шоу «Маска» показаний фрагмент з епізоду шоу, в якому Данилко вирішив посперечатися на свою квартиру.

"Це Олександр Пономарьов. Якщо під маскою Лева не Пономарьов – Я без квартири», - заявив артист.

Нагадавши, Андрій Данилко проговорився Розі на шоу "Маска", що давно одружений: "я по п'яні можу...".

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