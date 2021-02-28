В новом эпизоде шоу «Маска» стала известна личность, скрывающаяся под маской льва, что спровоцировало споры и сети

Вчера прошел очередной эфир шоу «Маска», в котором члены жюри должны были отгадать, кто же скрывался под маской Льва. При этом обсуждение данного вопроса спровоцировало целый скандал в сети после выпуска и публичного появления Александра Пономарева в костюме льва.

Многие пользователи уверяли после подсказок на шоу, что исполнителем окажется солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Манера исполнения, постановка голоса и даже то, как себя вел артист – все указывало на него. Выяснилось, что это был Александр Пономарев, хотя в сети с этим не согласны и даже заявили, что произошла банальная «подмена».

В то же время Андрей Данилко уже давно заявлял о том, что знает: кто был под маской на самом деле.

«Читаю и смеюсь) ну кто мы такие, чтоб нас намеренно обманывали? 😂 И что случилось бы, если бы там был НЕ Понамарев?); Все вокруг обман и провокация!; К чему были подсказки о Хлывнюка тогда? Такое разочарование, если честно; Хлывнюк вряд смог бы так спеть как Пономарев; Большинство подсказок указывали именно на Хлывнюка. Очень удивлена, что там Пономарев; Под маской Льва в первых передачах явно был кто-то другой; Вот и слили героя, и Данилко в плюсе», - пишут пользователи.

Многие были возмущены ситуацией и вспомнили ситуацию с Данилко. Дело в том, что ранее артист уже был уверен, что под маской – Александр Пономарев. При этом, его уверенность настолько была сильна, что ранее он уже пообещал станцевать голышом, если под маской окажется кто-то другой. Однако, на этом артист не остановился.

Так, на странице шоу «Маска» показан фрагмент из эпизода шоу, в котором Данилко решил поспорить на свою квартиру.

«Это Александр Пономарев. Если под маской Льва не Пономарев – я без квартиры», - заявил артист.

Напомним, Андрей Данилко проболтался Розе на шоу "Маска", что давно женат: "Я по пьяни могу...".

Как сообщала Politeka, Коза на шоу «Маска» поставила в тупик Данилко и разгневала украинцев: «Боюсь представить, кто...».

Также Politeka писала, что Андрей Данилко дал волю рукам на шоу "Маска", заставив Винника вскрикнуть: "Что ты там нащупал?".