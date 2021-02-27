Через суперечку з колегами-детективами Андрій Данилко може втратити свою квартиру в центрі Києва

У суботу, 27 лютого, на телеканалі "Україна" стартував черговий випуск популярного шоу "Маска", в якому зіркові детективи повинні вгадати, хто ховається під маскою. У цьому ефірі на сцені з'являться Буряк, Носоріг, Мольфар, Лев, Циклоп і Бабка. А ось вгадувати, хто з учасників ховається за маскою будуть незмінні судді Оля Полякова, Андрій Данилко, Дзідзьо, Олег Винник і Настя Каменських.

У соцмережах розгорілися бурхливі суперечки з приводу людини, яка ховається за маскою чорного лева. І це не спроста, адже Андрій Данилко, впевнений, що Левом став Олександр Пономарьов, і навіть посперечався на свою квартиру в центрі Києва з іншими зірковими детективами. Тим часом, користувачі Мережі і багато глядачів вважають, що в костюмі Лева виходить на сцену лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Так що Данилко запросто може програти суперечку і втратити нерухомість.

На сторінці шоу "Маска" в соцмережі Instagram опублікували яскраве фото учасника в масці Лева, а в підписі до кадру повідомляється, що Данилко серйозно занервував.

"Легендарний Лев на сцені шоу "Маска". Андрій Михайлович починає нервувати, адже може залишитися без квартири, якщо під маскою нашого героя не Олександр Пономарьов. Хто ховається під маскою Лева? Дуже цікаво побачити ваші варіанти в коментарях". Користувачі практично одноголосно впевнені, що в костюмі Хливнюк.

Нагадаємо, Напад на Андрія Данилка, поруч виявилася розлючена Полякова: "Відійди від нього!".

Як повідомляла Politeka, Зірковій учасниці шоу "Маска" знадобилася термінова допомога, Полякова не витримала: "Їй погано!"

Також Politeka писала, Самовпевнений Данилко опинився на межі втрати своїх хоромів на Хрещатику: "Дуже шкода...".