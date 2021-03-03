Популярный украинский певец Олег Винник поделился мнением о шоу «Маска» и показал новые фото со съемочной площадки
Как известно, артист присоединился к звездным детективам, которые пытаются отгадать, кто из знаменитостей скрывается под масками разных персонажей на одноименном шоу. На своей странице в Инстаграм Винник написал об атмосфере, которая царит на съемочной площадке программы, сообщает Politeka.net.
«С каждым эфиром атмосфера в шоу Маска становится все вкуснее и вкуснее. В субботу - экватор нашей детективной истории», - написал певец.
Он также поделился снимками со съемок шоу. На них Винник предстал в образе с прошлого эфира: на нем черная футболка и белая рубашка.
Помимо самого певца на снимках запечатлены и другие звездные детективы – Настя Каменских, Дзидзьо, Андрей Данилко и Оля Полякова.
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Поклонники Винника тут же отреагировали на его пост.
«На счет вкуснее, Вы правы. Жду субботу с продолжением эмоций, загадок, интриг и счастливых моментов от шоу "Маска"», «С огромным нетерпением ждем!», «С вами смотреть одно удовольствие», «Фотки бомбезно шикарные», «Ну очень вкусно», «Мои прекрасные судьи обожаю вас всех с благодарностью», «очень ждем с нетерпением», - пишут люди.
Напомним, Данилко, едва не лишившийся квартиры на Крещатике, окончательно потерял покой.
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