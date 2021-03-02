Олег Винник вызвал восторг публичным проявлением чувств к своей бэк-вокалистке Таисии Сватко
Не секрет, что 47-летний артист тщательно скрывает жену и детей, поддерживая образ романтичного холостяка и любимца "вовчиць". Тем не менее, в Сети давно обсуждают то, что Винник женат на своей бэк-вокалистке - 46-летней певице Таюне.
Как передает Politeka.net, на днях Винник вместе с Таюне выступили на одной из радостанций. Артист показал фрагмент выступления на своей странице в Инстаграм. Певец и бэк-вокалистка исполняли песню о любви в похожих красных худи и черных штанах.
При этом на фан странице Винника появилось фото, как он, не сдержав чувств, крепко сжал в объятиях Таюне. Певец и бэк-вокалистка выглядят абсолютно счастливыми. Снимок привел поклонников певца в восторг.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Измученный Потап признался, что значит жить вместе с Каменских, фото: "У нас все время..."
Звезду "Квартала" избили до неузнаваемости в Москве, за гематомами не видно лица: первые подробности
«Любовь до гроба», «Какие они милые», «Милая парочка», «Очень красиво», - пишут в комментариях.
Отметим, что сам Винник никогда публично не подтверждал, что Таюне является его женой. Однако однажды во время интервью для немецкого телевидения он заявил, что приехал в Германию вместе с супругой и сыном. При этом во время разговора с Винником показали Таюне.
Напомним, 46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Как сообщала Politeka, импозантный Олег Винник поведал о свадьбах и секретном хобби: "Когда начинаешь ее натирать..."
Также Politeka писала, что Винник не устоял перед брутальной блондинкой, полная противоположность Таюне: «Моя…»