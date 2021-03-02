Олег Винник вызвал восторг публичным проявлением чувств к своей бэк-вокалистке Таисии Сватко

Не секрет, что 47-летний артист тщательно скрывает жену и детей, поддерживая образ романтичного холостяка и любимца "вовчиць". Тем не менее, в Сети давно обсуждают то, что Винник женат на своей бэк-вокалистке - 46-летней певице Таюне.

Как передает Politeka.net, на днях Винник вместе с Таюне выступили на одной из радостанций. Артист показал фрагмент выступления на своей странице в Инстаграм. Певец и бэк-вокалистка исполняли песню о любви в похожих красных худи и черных штанах.

При этом на фан странице Винника появилось фото, как он, не сдержав чувств, крепко сжал в объятиях Таюне. Певец и бэк-вокалистка выглядят абсолютно счастливыми. Снимок привел поклонников певца в восторг.

«Любовь до гроба», «Какие они милые», «Милая парочка», «Очень красиво», - пишут в комментариях.

Отметим, что сам Винник никогда публично не подтверждал, что Таюне является его женой. Однако однажды во время интервью для немецкого телевидения он заявил, что приехал в Германию вместе с супругой и сыном. При этом во время разговора с Винником показали Таюне.

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