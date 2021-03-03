В шоу "Маска" интригуют зрителей и звездных детективов

Настоящая загадка, кто же скрывается под масками различных персонажей шоу, пишет Politeka.net. Звездны детективы - Андрей Данилко, Олег Винник, DZIDZIO, Оля Полякова и Настя Каменских - вместе со зрителями пытаются угадать, кто же выходит на сцену.

Во время шестого выпуска детективы пытались угадать, какая звезда выступает под маской Носорога. (Чтобы посмотреть, видео, доскролльте до конца страницы)

Оля Полякова и Настя Каменских даже присели на стол, чтобы стать поближе к герою. Первая даже призналась, что этот герой ее любимец на шоу. DZIDZIO даже хотел снять маску и посмотреть, кто же прячется в этом костюме.

А Андрей Данилко произнес следующее:

"Две маски, которые - хоть расстреляйте меня - я не знаю, кто это - Носорог и Буряк".

Можно сделать вывод, что артист просто потерял покой из-за этого участника. А последний так и не раскрыл свою личность, хотя уже был на "волосок" от этого, ведь стал одним из претендентов на вылет.

"Вот честно я расстроена, почему не с Носорога сняли маску, а Левушку раскрыли? Лев был достоин финала!", - написала одна из комментаторов.

Стоит отметить, что ранее Данилко поспорил на квартиру, что под маской Льва скрывается певец Александр Пономарев.

"Хочу обратиться ко всем зрителям и звездным детективам – если под маской Льва скрывается не Пономарев, то я останусь без квартиры. Да, я поспорил на свою квартиру", - заявил певец.

К счастью, артист оказался прав и не лишился квартиры на Крещатике - под маской Льва действительно скрывался Пономарев.

Напомним, скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!".

Как сообщала Politeka, раскрыта одна из главных интриг шоу "Маска", Полякова при всех обратилась к Данилко: "Раздевайся!".

Также Politeka писала, что Данилко вляпался на шоу "Маска", может потерять самое ценное: "Михайлович нервничает".