Украинский певец Олег Винник во время раздачи автографов привлек внимание девочки

Артист уже давно покорил украинскую публику своим талантом, пишет Politeka.net. Большими почитательницами Винника все же остаются женщины. Даже самые маленькие не могут устоять перед обаянием артиста.

Первого марта певец дал концерт для радио. Исполнитель спел свои известные хиты, порадовав живым голосом.

Также Олег раздал автографы желающим. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певца окружили люди, в том числе и девочки, одна из которых подошла сзади к артисту и обняла.

В помещении раздался смех, а Винник задал вопрос: "Это кто?". В это время одна из женщин выкрикнула в шутку: "Внебрачная дочь!". Все рассмеялись еще больше.

Видео разлетелось по соцсетям.

Отметим, фото с указанного выступления Олег Винник разместил в своем Инстаграм. Пост собрал много лайков и комментариев.

"Олег Анатольевич, как всегда на высоте, Браво!)))🔥", "Это было великолепно 😍😍😍", "Это было очень красиво и круто ❤️❤️❤️🔥", "Любы наши Олег и Таюне, это был достойный выступление! 👏 Я очень-очень была счастлива вас видеть, и наслаждаться вашими удивительными голосами" , "❤️❤️❤️ лучший в мире артист", "Какое счастье было наконец услышать эту песню ❤️ Замечательный подарок в первый день весны)" "Ощущение весны почалося.😍👏👏👏Дякую за" Белую голубку "это вся нежность души.Браво! ❤️ "," мы уже соскучились за Вами и Вашими концертами 😍🥺 "," это было классно и отлично ❤️❤️❤️❤️❤️ "," Господи !!! Как же это было красиво!".

Напомним, что Олег Винник и Дорофеева сцепились на "Голосі країни", Кароль тоже в деле: "Я буду бороться!".

Ранее на портале Рoliteka мы писали, что Олег Винник откровенно признался, делал ли пластические операции и почему не стареет.

Также на Politeka сообщали, что Олег Винник оказался в шаге от страшной гибели, выяснились детали.