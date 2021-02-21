Певец Олег Винник всколыхнул сеть неожиданным откровением

Олег Винник 47-летний любимец "волчиц" в одном из интервью рассказал, как переболел COVID-19 и об осложнениях после перенесенной болезни в интервью Дмитрию Гордону, пишет Politeka.net.

Как известно, во время шоу "Танці з зірками" Олег Винник, который танцевал вместе с Еленой Шоптенко, заболел коронавирусным заболеванием. Он переболел вместе со своей танцующей партнершей.

Несмотря на то, что прошло более 4 месяцев, последствия болезни артист ощущает до сих пор. Он признался, что чувствует изменения вол многих сферах жизни, особенно явно это ощущается во вкусовых изменениях. Еда для артиста стала "не интересной"

"С едой стало вообще не интересно. Раньше мог захотеть что-то вкусненькое и думать об этом. А теперь о еде вообще не думается", - пожаловался артист на свои гастрономические проблемы.

Винник рассказал, что тяжело переболел, несмотря на то, что у него была "легкая форма".

"Каждый месяц появляются какие-то осложнения, сухость большущая в теле, обезвоживание, нарушено пищеварение… Все, буквально все стало по другому", - заявил певец.

Он рассказал, что мониторит ситуацию с коронавирусом, и считает, что в скором времени, медики будут лучше знать, как преодолеть реабилитационный период.

Он сказал: "Я слушая сейчас врачей, постоянно общаюсь, врачи постоянно изучают эту проблему, думаю еще месяца два-три пройдет и уже будут знать врачи, как быть. Вот эти вот реабилитационные моменты. Что может появиться и как его устранять".

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