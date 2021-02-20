Фанатов шоу "Голос країни" ожидает ожесточенная битва между звездными тренерами Олегом Винником, Надей Дорофеевой и Тиной Кароль за лучших исполнителей

Как передает Politeka.net, на офциальной страничке проекта в Инстаграм опубликован свежий ролик, в котором приоткрыта завеса над тем, что будет происходить в очередном эфире (чтобы посмотреть видое, проскролльте вниз).

"Мест в командах наставников становится все меньше. Поэтому звездные тренеры придумывают свои методы, чтобы забрать талантливых участников к себе в команду🔥 Ради суперголосов тренеры создают коалиции и организуют батлы. Ты не можешь пропустить🚀 Смотри пятый выпуск «Голоса країни» уже в это воскресенье в 21:00 эксклюзивно в эфире 1+1❤️", - говорится в анонсе.

На опубликованных кадрах Кароль торжественно объявила: "Впервые в сезоне Надя и Олег будут драться!", чем только подогрела публику в предвкушении грандиозного зрелища.

Среди тактик, о которых говорится в анонсе, Винник, к примеру, сразу будет брать быка за рога. "Я хотел бы спеть вместе с вами", - заявил он одному из участников

"Или бриллиант, или известная на весь мир", - а с таким вердиктом развернул свое кресло к другой исполнительнице. Или "Вы попали!", - выпалил Олег еще одному артисту на сцене.

А вот Дмитрий Монатик неожиданно предложил Дорофеевой: "Давай, я буду бороться за тебя!", на что та ответила: "Давай".

Напомним, в Украине шоу выходит с 2011 года. Тина Кароль оказывалась наставницей победителей три раза.

В шоу высокие требования к уровню вокала. Поэтому четыре наставника отбирают себе в команду участников, не видя их. Тренеры сидят спиной к сцене и слышат только голоса приходящих. Если к вокалисту повернулся один тренер, то участник автоматически становится частью его команды.

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