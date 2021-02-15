О внучке бывшего президента Украины, Виктора Ющенко, заговорили с новой силой после ее участия в шоу «Голос країни»

20-летняя Доменика на слепых прослушиваниях проекта исполнила песню группы KAZKA "Плакала", но никто из судей не развернул к ней свое кресло, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Стоит отметить Девушка поразила зрителей своим голосом и внешностью.

Внучка экс-президента рассказала, что увеличила губы единожды и три года назад, однако не ожидала такого длительного эффекта. Об этом девушка рассказала в небольшом интервью Кате Осадчей, говорится в Телеграм-канале "Культурная Прачечная".

По признанию Доменики, сделать инъекцию в губы ее подвигли подруги и одногодки.