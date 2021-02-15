О внучке бывшего президента Украины, Виктора Ющенко, заговорили с новой силой после ее участия в шоу «Голос країни»
20-летняя Доменика на слепых прослушиваниях проекта исполнила песню группы KAZKA "Плакала", но никто из судей не развернул к ней свое кресло, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Стоит отметить Девушка поразила зрителей своим голосом и внешностью.
Внучка экс-президента рассказала, что увеличила губы единожды и три года назад, однако не ожидала такого длительного эффекта. Об этом девушка рассказала в небольшом интервью Кате Осадчей, говорится в Телеграм-канале "Культурная Прачечная".
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По признанию Доменики, сделать инъекцию в губы ее подвигли подруги и одногодки.
"Я не могу сказать, что я об этом жалею, и что я этим прямо довольна. Я попробовала, сделала для себя вывод, что это не моя история, что не хочу больше", - рассказала внучка Ющенко.
Мать девушки, Виталина рассказала, что была удивлена результатом после увеличения.
Кроме того, внучка третьего президента призналась и о том, что жалеет о покраске волос. Все родственники говорили, что у нее длинные и красивые волосы. Однако Доменика все же стала их красить.
Стоит отметить, что после появления внучки Ющенко на "Голосі країни", украинцы стали подозревать ее также в ринопластике, а также в удалении комков Биша и пластике разреза глаз.
А вот как выступление дочери прокомментировала мать:
«Первый раз на большой сцене и перед такой уважаемой аудитории сыграл свою злую шутку. Наша большая семья гордится Доменичкой, впереди у нее еще много взлетов и падений - это жизнь!".
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