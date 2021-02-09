Виталина Ющенко прокомментировала участие своей дочери Доменики в слепых прослушиваниях 11 сезона шоу "Голос страны"

Дочь третьего президента Украины сделала пост по этому поводу на своей странице в «Инстаграм», пишет Рoliteka.net

"Ну что ж, мечта дочери осуществилась, она попала на отбор шоу «Голос країни» о котором мечтала долгих 7 лет. Растерялась и волнение дало о себе знать, Доменика не развернула судей к себе... Ничего страшного, все приходит с опытом, это лишь первая ступень к успеху!"- отметила Виталина Ющенко.

По ее словам, Доменике помешала злая шутка. Однако Виталина уверена, что ее дочь еще достигнет успех, о которіх узнает вся страна.

«Первый раз на большой сцене и перед такой уважаемой аудитории сыграл свою злую шутку. Наша большая семья гордится Доменичкой, впереди у нее еще много взлетов и падений - это жизнь! Уверена, что вся страна услышит о ней, главное упорный труд и вера в свои силы. Спасибо всем за безумную поддержку дочери, мы не разочаровываемся мы идем дальше, это первый профессиональный выход, поэтому все лишь только начинается! Дальше будет" - убеждена мать Доменики Ющенко.

Как сообщалось, 20-летняя Доменика шоу "Голос страны-11"исполнила песню группы KAZKA- "Плакала", однако никто из звездных тренеров не повернул к ней свое кресло.

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